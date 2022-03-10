中捷綠線通車，捷運設站的文心森林公園，在六都森林公園房價比較下，漲幅躍居冠軍。（盧金足攝）

種樹愛地球，種樹成林的大面積森林公園，尤其是位在市中心地段，帶動周遭房市水漲船高，森林成為力撐房價的「綠油金」，台灣房屋集團趨勢中心統計，2021年五大都會蛋黃區的萬坪森林公園首排房價，以台北大安森林公園以每坪均價170.8萬元最貴，但比較漲幅，台中市的文心森林公園，則以11.3％漲幅險勝大安森林公園的10.6％，榮登漲價冠軍寶座。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，都會蛋黃區的萬坪森林公園保值性顯著，分析因素包括蛋黃區地狹人稠、開發成熟，大面積綠地彌足珍貴，挹注地段價值，此外，為萬坪森林公園樹林茂密，淨化空氣，提升居住品質鼓舞房價。

值得一提的是，公園首排社區比一般社區更具景觀、棟距、採光通風等優勢，為房價錦上添花，還有，都會蛋黃區的萬坪森林公園一帶豪宅林立，包括台北大安森林公園、台中文心森林公園、高雄凹子底公園周邊，都是當地極具代表性的豪宅聚落，群聚幫襯效應，房價維續高人一等。

台中市進入捷運時代，文心森林公園即有台中捷運綠線行經，房價傳「捷」報，陳定中指出，由於六個直轄市蛋黃區的萬坪森林公園附近多為豪宅區段，近年豪宅買氣價量齊揚，對周遭房價頗具帶動效果。

台灣房屋富榮大墩特許加盟店店東林秉達強調，漲幅最大的台中大七期文心森林公園，有新成屋豪宅「雙橡園1617」助威，預售豪宅「惠宇大其心」也刷新區段的房價，對周邊房價有推波助瀾之效。

加上去年4月中捷綠線正式通車，捷運設站的文心森林公園，受建設兌現之惠，迎來一波慶祝行情，文心森林公園的漲幅躍居冠軍。