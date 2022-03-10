日本資源並不豐裕，尤其在能源燃料方面的原油以及液化天然氣(LNG)更是都得從外國進口。因此，為避免社會各項正常活動因缺少燃料受到影響，也加速日本政府重新啟用核電廠決心與腳步。

根據日本官方統計，日本未經加工生產的天然能源，絕大部分使用的是原油。其中，有9成以上從中東地區輸入。至於LNG部分，則占日本能源使用結構的24%左右。

不過單就電力方面而言，液化天然氣所占的分量就提升至36%。從2011年關東大地震發生後，因核災問題當地核電廠停用，更加劇對LNG依賴性。LNG主要用於生產電力，還有大多數家庭也會用到，例如煮東西以及提供熱水。

美國能源資訊總署(EIA)指出，在2021年被中國大陸超車之前，日本一直是全球最大的液化天然氣進口國，占總數的22%。日本使用的LNG以2021年來說，占有率36%的澳洲是最大供應國，其次是14%的馬來西亞。至於美國與俄羅斯則各占9%。

試想，萬一俄羅斯減少或不再出口液化天然氣到日本，短缺的部分日本該如何補上。專家學者認為，日本應該會提高其它國家採購量，來填上俄國的供給量。

但是，日本若是這樣做，只會推升全球能源價格再上漲，因為經濟制裁下，全球不得不都要跟俄羅斯天然氣劃清界線。同時，其它產地的產能也都很吃緊。近來，亞洲LNG現貨已飆升至每單位超過59美元的歷史高峰價。若跟疫前平均約3美元相比，價格暴增快20倍。

其它能源像是原油，若是少掉俄國斯這個供應來源，日本基本上是不會擔心的，因為俄國只占日本進口不到4%比重。同時，結算至2021年底，全日本所有原油庫存還有4.8億桶，大概還夠使用8個月時間。

不過，液化天然氣庫存卻只剩短短兩到3周左右。不像歐洲很常見，日本很缺地下儲氣設施，再者礙於日久不用會蒸發，故天然氣無法長期儲存。

因電力也需要天然氣生成，故日本家家戶戶已明顯感受到，電費飆升所帶的痛苦。同時，當地幾十年未見的通膨，又再度被喚醒上漲。不過，為了早日看到通膨達到2%目標值，日本央行多次公開表示，不會實施緊縮貨幣政策來抑制物價大漲。

但就政治面來看，日本通膨屢創新高，小老百姓生活壓力大增，日相岸田文雄可能要擔心過沒多久就要舉行的參議院選舉結果。

因為日本能源都靠進口，日本大商社早看到這塊商機，因此紛紛投入重金來投資俄羅斯的液化天然氣。

大貿易商三井物產以及三菱商事，在俄羅斯東部庫頁島的薩哈林2號(Sakhalin 2)油氣開發，持有為數不少股份。另外，三井物產還有約210億美元股權是放在俄羅斯北極LNG 2號項目中，這個新的油氣開發項目，預定將於2023年啟動。

另方面，伊藤忠商事以及丸紅則是合組SODECO(薩哈林石油天然氣開發公司)，是薩哈林1號(Sakhalin 1)油氣開發的一部分。據悉，日本政府也用貸款方式，投入幾10億美元在這些能源開發平台中。

天然能源極缺下，於是有聲音要日本政府擴大使用核電廠。在2011年大地震引發海嘯，並造成福島核災之後的3年內，日本沒人敢重啟核能發電廠。不過現在，利用核能的比例已占日本發電量3%，當地政府希望到2030年，能增至20%到22%左右。

目前，日本只有啟動6座核電廠，相當於2011關東大地震前的9分之1而已。日本資深國會議員也指出，在現在急需能源燃料下，加快重啟核電廠應該是最好的選擇。

近日，日本政府表示，官方不再舉行2011核災哀悼儀式。外界解讀，這就表示日本將重新回歸且大量依靠核能發電的一種政治暗示。