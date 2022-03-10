桃園鼓勵中高齡勞工重返職場，推行中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫。（桃園市勞動局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園自去年推行中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫，總計協助630名中高齡勞工再就業，今年編列500萬元經費持續推動，針對65歲以上退休勞工、設籍桃園市的50歲已退休或退離職場勞工，只要到就服處辦理求職登記，經推介上工滿90天就能領到1萬元就業獎勵金。

就業職訓服務處認定給付課課長陳彥蓁指出，雖然桃園製造業職缺較多，但製造業作業員多需要輪班、付出較多勞力，對於高齡就業者來說比較不友善，因此就服專員們在推介過程中也會先行評估，再詢問就業者的喜好及意願協助媒合，去年總共協助630名中高齡勞工重返職場。

陳彥蓁表示，去年推出中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫，當時原有需要失業3個月的條件限制，不過遇上疫情攪局，鼓勵中高齡勞工就業的計畫反倒成阻礙。

陳彥蓁說，有人民眾反應，很想趕快找到工作，但獎勵金申請限制卻需要失業滿3個月，為此市府趕緊於6月28日取消該限制，自此後放寬條件，只要年滿50歲並設籍桃園市，且符合勞動基準法第53條退休、勞工保險條例第58條請領老年給付、勞工退休金條例第24條退休、已退出勞動力市場，4項條件之一即能申請。

陳彥蓁提醒，符合上述資格的民眾可至就業服務據點，桃園就業中心銀髮延就院、中壢就業中心辦理求職登記，經推介實際工作地在桃園市境內的職缺，且受雇同一事業單位連續就業滿90天，每人可領1萬元就業獎勵金。