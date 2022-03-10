信眾使用廟內智慧光明燈IPAD搜尋系統，就可方便找到自家光明燈位置。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮啟用新型智慧光明燈搜尋系統，只要半分鐘就可找到自家光明燈位置。（謝明俊攝）

國內許多寺廟都有光明燈提供信眾點燈保佑平安，但因光明燈座較小，信眾經常遭遇到廟內找尋自家光明燈時，不易尋獲的窘境，頭份市永貞宮就引進一套智慧型光明燈，信眾只要利用廟內電腦系統內搜尋，立刻就可以經由閃燈提示自家光明燈所在位置，免去搜尋不易的問題，獲得信眾好評。

在國內傳統道教信仰中，每天春節前後，許多民眾都習慣到寺廟中點光明燈或是安太歲，以祈求未來一年全家平安順遂，甚至有些知名寺廟的光明燈非常熱門搶手，一燈難求，信眾們還得早起排隊搶光明燈的名額。

由於需求者眾，所以多數寺廟為了滿足大量信眾需求，光明燈座無法做得太大，來容納最多的信眾所需，也造成信眾們到廟裡找尋自家光明燈時，往往因距離及燈座密集，無法順利找到自家光明燈。

頭份市永貞宮是頭份地區客庄首座媽姐廟，擁有大量信徒，每年春節前後就有大批信眾前來點光明燈，像今年春節至今，已有上萬個信眾點光明燈，廟方為了滿足信眾需要，特別在媽祖座前設置4根光明燈柱及兩面光明燈牆，過去，信眾要在密密麻麻的光明燈座中，想要找到自家光明燈，相當吃力，因此，永貞宮主任委員議員張淑芬，才向委員們提議引進智慧型光明燈來方便信眾，獲得委員們全力支持。

永貞宮的智慧型光明燈，可由信眾在專用的光明燈IPAD搜尋系統，輸入光明燈登錄的姓名或是電話號碼，搜尋系統尋獲後，會在螢幕上顯示，同時間，光明燈柱也會緩緩轉動，並以閃光提醒信眾燈座位置，讓信眾很容易就找到自家光明燈位置。

張淑芬指出，目前委員會已先行安裝2根新的智慧型光明燈柱，未來還會再將另2根光明燈柱全部換新，屆時信眾都可使用方便搜尋的光明燈柱，並且新的智慧型光明燈都是使用LED燈泡，更能省電節能，燈座也更明亮。

頭份市永貞宮啟用新型智慧光明燈柱，會自動旋轉並以閃燈顯示要搜尋的光明燈。（謝明俊攝）