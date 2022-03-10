2021年工業及服務業普查將於3月正式啟動，為順利推動普查工作，台中市政府10日舉行「台中市工業及服務業普查處」成立揭牌典禮，副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席時指出，每5年辦理1次的工商普查即將展開，全市預計將訪查20萬商家，動員人力近1500名工作人員參與，調查家數多達20萬家，規模為歷年來之最。

黃國榮表示，近來陸續辦理人口普查、農林漁牧業普查，舉辦工業及服務業普查，每一次普查長達半年，加上近兩年疫情負荷，協助的區公所人員極度辛勞，但為民服務的品質仍持續在提升，感謝最優秀公務人員的奉獻。

隨著時代演進、科技發達，普查項目也配合更新，黃國榮指出，此次加強蒐集營運數位化程度及智慧應用情況、循環經濟、電子商務及區域布局等資料，這些客觀資料將作為經濟發展的評估、政策的規劃、學術界研究與產業界投資風險評估重要參考依據。

黃國榮強調，台中市這兩年經濟蓬勃發展，工商單位快速增加，在八項經濟相關的指標好幾季都名列第一，要調查的家數多達20萬家，將投入1500名人力進行普查，創歷年來之最。

主計處宣導「3不＋2會，普查好放心」的口號，「3不＋2會」就是普查員「不會詢問與普查無關資料、不會要您提供帳戶或存摺、不會洩漏受查廠商資料」，及「會佩戴普查員證、會寄(遞)送致受查廠商函」。主計處強調，普查同仁在執行訪問工作嚴格遵守規定，請工商業界放心配合受訪，詳實回答正確反映台中市工業及服務業真實現況。

主計處指出，工業及服務業普查為我國統計法規定應定期舉辦的重要基本國勢調查，自民國43年開始辦理以來，每5年辦理1次，迄今已順利辦理13次，此次為第14次，同時為台中市改制直轄市後第3次辦理，預定於今年6月1日至7月31日展開為期2個月全面實地訪查，網路填報則提前於5月18日開放到6月30日止。