蘋果周二（3月8日）在今年的第一場發表會推出一系列新產品，其中價格最便宜的iPhone SE最吸引分析師目光。

周三蘋果股價上漲3.50%，收在162.95美元。

蘋果執行長庫克在名為「Peek Performance」的春季發表會上推出新一代支援5G通訊技術的iPhone SE平價手機，其價格自429美元起跳。

除此之外，蘋果亦推出新版iPad Air、搭載M1 Ultra晶片的全新電腦Mac Studio、首款內建蘋果A系列處理器的外接顯示器Studio Display，以及為iPhone 13系列推出「松嶺青」新色。

新款iPhone SE採用4.7吋LCD螢幕，但在處理器方面採用和799美元iPhone 13相同的A15晶片。

分析師普遍看好此款平價版iPhone會賣得很好，尤其是在那些認為蘋果其他手機太貴的開發中國家。

Cowen分析師周三出具報告指出，在那些對價格比較敏感的市場，iPhone SE的性能規格讓它與Android設備相比更具優勢。第三代iPhone SE有助於蘋果吸引更多「節約派」用戶，尤其在亞洲。

Cowen分析師表示，在中國與印度這類主要競爭對手為Oppo、Vivo和小米的市場上，新一代iPhone SE手機將非常有用，預估蘋果今年可望賣出2800萬支iPhone SE手機。

投資公司Wedbush分析師則預估今年iPhone SE銷量可達到3000萬支。Wedbush分析師Dan Ives出具報告指出，iPhone SE配備A15晶片，將成為同等價位中速度最快、功能最強大的手機。

Counterpoint Research分析師Jeff Fieldhack亦看好iPhone SE的銷售前景，他在報告中指出，支援5G網路讓iPhone SE在整個中階市場都不落人後。他看好此款手機在日本、美國和中國將持續熱賣，而其5G技術的相容性則有助於在整個歐洲和東南亞開闢新市場，當地由於缺乏5G網路支援，許多消費者對購買5G手機興趣缺缺。該分析師表示，就蘋果的中階市場而言，iPhone SE的銷售表現向來穩健，2020年版本推出後即貢獻當年iPhone銷售總額的13%。