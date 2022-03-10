雲朗觀光集團旗下雲品(2748)公布2022年2月自結合併營收1.63億元，較1月2.07億元減少21.2％、較去年同期1.74億元減少6.21％，仍創同期第三高。累計前2月合併營收3.71億元，較去年同期3.64億元小增1.81％，亦創同期第三高。

雲品表示，2月適逢春節及228連假，假日國旅需求強勁，使日月潭雲品溫泉酒店住房維持高價穩定表現，台北君品酒店假日住房亦有不錯表現。較去年同期略降，主因春節連假有3天落於1月底、比較基期有所差異，且去年未受Omicron變種病毒疫情影響。

雲品指出，以業界慣用的1～2月累計營收觀察，公司在變種病毒影響下仍努力繳出年成長表現。展望首季，在國內疫苗施打率普及狀況下，疫情指揮中心已逐漸鬆綁宴會與國際商務往來，雲品期待整體營運將穩健獲利。

雲品表示，旗下飯店宴會廳與館外餐飲的春酒等工商活動已逐步回溫，去年遞延訂單將有機會在今年逐步回歸，台北君品與君品Collection今年婚宴吉日皆已訂滿，目前已付訂至明年3月，後續將逐步調整接單策略，爭取更多平日婚宴訂單與戶外儀式服務。

整體而言，雲品受疫情影響幅度開始變小，遞延的宴會訂單將有機會挹注整體營運，除持續謹慎落實消毒防疫外，並將持續強化日月潭雲品、台北君品住房體驗與服務，盼能有效帶動住房率與餐飲來客數。

其次，雲品委託經營管理案將逐步加入營運行列，試營運中的台中「蘭克斯特」將於3月正式開幕，配合疫情降級解封，盼使營收立即有感彈升。同時，亦與母公司雲朗觀光每月限時推出平日限定「雲朗好友日」活動，以不同快閃專案吸引消費者，帶動平日住房率。

最後，雲品持續延伸集團的餐飲事業優勢，持續推動委託經營管理及外燴等多角化業務布局，盼在疫情後持續挹注公司整體營運體質穩健，創造更強勁的成長動能，力拚今年營收重返成長軌道。