桃園市補習教育事業協會暨兒童照顧協會10日舉辦公益活動「扶老攜幼，幸福過暖冬」愛心送暖。（協會提供）

桃園市補習教育事業協會暨兒童照顧協會10日舉辦公益活動「扶老攜幼，幸福過暖冬」愛心送暖，至桃園市內壢國中舉辦聯合捐贈儀式，希望弱勢的孩子們不因家庭經濟因素影響喪失了平等受教權。

桃園市補習教育事業協會暨兒童照顧協會理事長吳正吉表示，幾年前在協會例行性的理監事會議上，會員代表藉臨時動議討論著社會上弱勢族群學童受教權的平等問題。有鑑於此，他表達「取之於社會、用之於社會」之教育理念下，桃園補教界須團結一心善盡社會應責任，帶領協會發起「教育登階計畫」，獲得廣大支持與回響，此舉轉眼邁入第13個年頭，救助社會邊緣化的弱勢族群學童們不計其數，讓這些弱勢的孩子們不因家庭經濟因素影響喪失了平等受教權，且輸在起跑點，此為「開心上學」之核心宗旨。

2協會組共募得市價40萬元的2萬斤白米，活動分二階段執行，首部曲已在農曆新年前完成相關物資的捐賑及發放，讓受賑者暖心過年。第二部雖受疫情影響，延期至3月10號今天在內壢國中舉行聯合捐贈儀式。吳正吉也感謝內壢國中校長謝益修，全力配合活動的場地支援，共同向社會傳遞正能量。