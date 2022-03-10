嘉義市動物教育保護園區黃姓臨時人員、賴姓義工涉嫌侵吞藥品、以人頭偽造「拾獲動物棄養切結書」，嘉義地方法院依侵占公有財物罪，判黃男2年6月徒刑，賴女共同犯行使偽造私文書罪，6月徒刑，得易科罰，緩刑2年。

黃男於2016年3月間起以臨時人員任職於嘉義市動物收容所（現稱「嘉義市動物教育保護園區」），是有法定職務權限的公務員；賴女時任嘉義市動物守護協會常務監事，並在保全公司當會計。

動收所採購麻醉藥劑供獸醫師為收容的動物施打，屬於公有財物，黃男於2019年3月間卻私自拿走價值共約1200元的2盒麻醉藥劑，藏放在自家裡。

嘉義市政府訂定《嘉義市犬貓收容及處理辦法》規定，飼主帶棄養的寵物到動收所收容要收費，若是民眾拾獲流浪動物交送動收所則不收費，嘉義市動物守護協會常轉介民眾送遭棄養的犬貓到動收所，但民眾多不願意簽「拾獲動物棄養切結書」。

賴女委由林姓、丁姓等友人幫忙簽名幾次後，林姓、丁姓友人因認為賴女是動物守護協會的義工，送養流浪動物是做善事，因而後來都沒有實際簽名，由賴女委由黃男代替林、丁等人在切結書上簽名，自2016年至2018年間共約有40多筆虛偽簽結的切結書。

法官認為黃男監守自盜，依《貪汙治罪條例》之侵占公有財物罪，判黃男2年6月徒刑，褫奪公權2年；又共同犯行使偽造私文書罪，判6月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。

賴女共同犯行使偽造私文書罪，判6月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定後1年內，提供80小時義務勞務。