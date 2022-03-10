上海商銀榮譽董事長榮鴻慶本月3日於睡夢中安詳辭世，享嵩壽百歲，因應故舊親友及員工都希望表達心意，該行表示，因防疫期間考量，且榮鴻慶家屬都在香港，一時不方便來台向社會各界致意，內部已成立追思工作小組，將配合家屬來台的時間，擇期於台北市舉辦榮鴻慶追思會，供在台親朋好友及社會各界憑弔。

上海商銀指出，榮鴻慶1976年擔任該行常務董事，1983年擔任副董事長，開始主持銀行營運與發展，採取穩進積極發展策略，於台灣增設分行，擴大經營規模，並購置台北市民權總行大樓，奠定穩固發展根基，捐助設立文教基金會，樹立優良企業形象。1991年擔任董事長，持續增設分行，建構滬港台上海銀行策略聯盟平台，強化兩岸金融業務競爭優勢，布局亞太，拓展國際金融版圖，邁向亞太區域性銀行。

同時順應金融科技發展潮流，推動銀行數位轉型，強化數位金融服務，並優化公司治理，成為台灣市值前50大優質上市公司，提升銀行市場知名度與能見度。

上海商銀強調，在榮鴻慶近40年卓越的領導下，該行秉持穩健經營、健康成長理念，期間雖歷經金融自由化與國際化考驗與挑戰，以及東南亞金融風暴與全球金融大海嘯，仍持續以穩健步伐向前邁進，躋身全球前300大銀行之列，營運規模今昔相比不可同日而語，營運績效於同業間恆名列前茅，出色的營運成就與良好市場競爭地位，榮鴻慶居功厥偉。

榮鴻慶並且一向珍視員工為銀行最寶貴資產，上海商銀說，他對待員工如家人，喜愛與員工相聚，經常至各分行巡視，關心員工，激勵員工士氣，積極照顧員工福利，重視員工教育訓練與人才培育，並提供員工認購銀行增資股票，保障員工退休生活，形塑「上海銀行一家親」團結和諧企業文化，打造幸福企業，凝聚員工向心力，深受員工愛戴。

榮鴻慶是傑出的國際銀行家暨成功的企業家，經營銀行的非凡成就，備受社會各界肯定與推崇，曾榮獲英國著名期刊「Global Banking & Finance Review」評鑑為台灣最佳銀行董事長，及財訊雜誌頒發金融奉獻獎，名實相符。2021年7月卸下董事長一職，完成銀行世代傳承，董事會為表彰和推崇榮董事長對銀行的卓越貢獻，及長期對銀行無私的奉獻與付出，一致通過推舉榮鴻慶為榮譽董事長，實至名歸。