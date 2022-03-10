春天是萬物復甦的季節，各式各樣花卉悄悄地爭奇鬥艷，長榮酒店在2022年首發「春神來了！賞花趣」住房活動，最低38折起，邀請民眾出門踏青，探索各縣市絢爛的花季。即日起透過長榮酒店的電話或官網預訂3月14日至5月31日指定住房專案，即可參加好禮雙重送活動。

長榮酒店表示，辦理入住長榮酒店時，秀出近一個月內與任一種指定花卉(櫻花、黃花風鈴木、海芋、紫藤花、阿勃勒或蘭花)之美麗合影，每房可兌換神秘小禮物一份。除了戶外美景，走入長榮酒店不妨注意周遭，也許會發現指定花卉出現在大廳或客房內。且住客姓名中只要有「春」字，入住並出示身分證明，精美小禮等您來拿。

長榮酒店所推出的「春神來了！賞花趣」住房優惠專案，提供最低38折起的優惠，讓民眾可以在春暖花開之際，從北到南，來一趟最悠閒的環島走春之旅。

長榮桂冠酒店(基隆)主打【春神來了！賞花趣】限量住房專案，平日山景雙人房只要3899元起，就贈送早餐及和平島公園門票，踏上近年來成為北台灣旅遊新寵的基隆和平島公園，搶搭今春旅遊風潮可千萬別錯過了。長榮桂冠酒店(台北)釋出【春神來了！賞花趣】限量住房專案，平日高級客房3888元起，贈送早餐及捷運一日票，房客持捷運票即可輕鬆暢遊台北市各大熱門景點。

長榮桂冠酒店(台中)推出【寶貝賞花趣】住房專案，平日限定高級客房只要3099元起，除豐盛早餐之外，還附贈科博館及植物園門票，是帶小朋友放電的絕佳好去處。台糖長榮酒店(台南)結合週年慶活動，推出【週年慶x賞花趣】住房專案，平日限定豪華客房2488元起 ，入住期間不提供客房備品，鼓勵民眾以實際行動支持環保。

長榮文苑酒店(嘉義)則是指定搭配【文苑假期一泊一食】住房專案，豪華雙人房4460元起，包含早餐。長榮鳳凰酒店(礁溪) 與貼圖人氣創作家～小學課本的逆襲合作，祭出【小學生的宇宙逆襲】住房專案，推出限量主題房一泊二食只要10999元起，還可以將獨家限量周邊商品打包帶回家。