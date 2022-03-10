桃園市34歲葉姓男子10日上午，騎乘機車行經龍潭區中興路與大昌路口時，就在等待紅燈時，才發現輪胎沒氣停在路中，正逢上班交通尖峰時段，男子在車水馬龍的道路上，車上又載著年幼的孩童，擔心發生交通事故，著急地抱起男童又要牽車，不知所措情況下，幸遇見警方的巡邏警車經過，經員警積極的及時處置，協助照料年幼男童以及將機車推至附近的龍潭派出所檢修並提供充氣後，葉姓騎士才鬆了口氣。

龍潭交通分隊警員林家豪10日上午7時許執行巡邏勤務時，行經龍潭中興與大昌路口時，忽見一輛載著幼童的機車突然在路中不動，員警當下直覺有異，立即提高警覺並趨前盤檢，只見男性騎士一直在安撫著車旁年幼的孩童，還一度誤以為是駕駛可能是身體不適需要協助，經了解原來是因車子輪胎沒氣而停於路中。

葉男表示，因一早從家中要載年幼的兒子去上課，沿途就覺得機車操控不順，心裡很緊張，原想載完小孩上課後再騎去機車行檢修，未料車子在等待紅燈時，竟就卡在路中動彈不得，當下道路上已經造成交通阻塞，而車上的男童聽到其他車輛喇叭聲不斷，驚嚇哭泣，葉男看見警察巡邏經過，一時又擔心違規停於路中會遭警察開單，經員警趨前了解狀況後，為避免衍生其他交通事故，隨即上前安撫幼童並合力將機車推至路旁，事後將車輛牽往附近的龍潭派出所，由林姓員警檢修後，發現是輪胎鋼圈老舊稍有變形，而造成洩壓漏氣，員警拿出電動打氣機現場充氣後，順利的協助排除車輛故障問題。

事後葉男父子準備離去前，年幼的男童興奮笑著對處理員警說：「我要去上課了，謝謝警察叔叔喔！」，而葉男則是感謝警方熱心積極的即刻救援協助，不斷的鞠躬道謝。