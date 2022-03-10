國民黨副主席連勝文好友華夏投資前總經理董宋元，2021年11月凌晨去完北市信義區夜店返家途中，酒後與計程車運將爭吵進了警局，但董在北市信義分局三張犁派出所員警要求出示身分證件時，爆走怒罵三名在場員警髒話，被依妨礙公務現行犯當場逮捕。董宋元事後以每人10萬元與三警和解，台北地檢署10日依妨害公務罪嫌將他緩起訴。

據媒體報導，董宋元不僅與前副總統連戰長子，也就是國民黨副主席連勝文熟識，因此被外界稱為「太子幫」成員。他2005年曾任國民黨黨營事業華夏投資總經理，負責處理中廣、中影黨產，同時還是「功夫皇帝」李連杰的合夥人，與李、健康貓及阿里體育共同打造「精武門」綜合格鬥職業聯賽。

2021年11月17日凌晨，董宋元離開夜店搭計程車返家時，為了路線問題跟運將起爭執，董一怒之下打算下車走人，卻被運將追討車資，最後運將乾脆把車開到三張犁派出所。不料員警向董索取身分證件時，董認為自己是報案人，拒絕提供身分證，還連續以「Fuck」、「雞巴」、「雞歪」等不堪字眼辱三名員警，因此被依妨害公務、公然侮辱等罪嫌逮捕。

後來董宋元經調解與三名警員和解，三警同意不追究，北檢因此將屬告訴乃論的公然侮辱罪部分不起訴，至於公訴罪的妨害公務罪部分，依法予以緩起訴，期間為1年，但前提是董依和解條件付清三警每人10萬元賠償金。