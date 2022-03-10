2022年全國春季游泳錦標賽10日起至14日於北區國民運動中心登場，參賽年齡層橫跨10歲以下至18歲以上，角逐自由式、仰式、蛙式、蝶式、混合式與接力賽，吸引逾1200人參加，包括東京奧運國手王星皓及林姵彣、蔡秉融等台中優秀選手，市府運動局長李昱叡到場為選手加油打氣，歡迎全國游泳健將到台中參賽交流，期勉選手拿出最佳實力，展現訓練成果，爭取佳績。

運動局表示，市府持續與中華民國游泳協會、台中市體育總會游泳委員會合作推廣游泳運動，從基層扎根培育優秀人才，另北區國民運動中心游泳池擁有全國唯一一館三池，符合國際游泳聯合會(FINA)規範的競賽泳池、訓練池及跳水池優質的場地，除2022年全國春季游泳錦標賽，亦將辦理全國中區游泳錦標賽、全國總統盃跳水錦標賽暨2022年世界跳水錦標賽選拔等，提供選手完善的競技舞台。

台中積極推廣游泳運動，除持續完善硬體設施，打造友善運動環境，也支持培育眾多優秀選手，2021年全國運動會游泳項目獲得7金11銀10銅的全國第2佳績，以及2020年全民運動會，水上救生榮獲13金7銀1銅，蹼泳也摘下7金4銀4銅，勇奪全國第一。

今年將陸續舉辦2022年台中市長盃游泳錦標賽、議長盃游泳錦標賽、全市運動會游泳賽、2022成漢教育全國分齡游泳錦標賽，因應防疫，現場實施實聯制、量測體溫，觀賽民眾及尚未上場的選手須佩戴口罩。