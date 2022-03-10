70多歲黃姓男子（左）透過「次世代定序」檢查才找出肺腺癌罕見基因突變，即時透過雙標靶藥物治療找回健康。（高醫提供／袁庭堯高雄傳真）

70多歲黃姓男子打完心冠肺炎疫苗後常感疲倦、無力，就醫發現竟是肺腺癌作祟，經傳統化學治療效果不佳，接受「次世代定序」檢查才找出罕見基因突變。高雄醫學大學附設中和紀念醫院即時給予雙標靶藥物治療，一個月後黃男的腫瘤縮小如乒乓球，病情終於穩定。

高醫導入「次世代定序（NEXT GENERATION SEQUENCING，簡稱NGS）」技術，整合胸腔內外科、放射科、營養師、護理師及心理師等跨科別專科成立肺癌治療團隊，全面評估患者的癌症分期、生理機能以及生活背景等，為患者量身打造完善的個人化療程。

高醫副院長戴嘉言表示，據衛生福利部2020年國人死因統計，肺癌再度蟬聯癌症致死之冠，更有高達2成的癌友因肺癌死亡，所幸約有8成肺癌患者屬於非小細胞肺癌，透過次世代基因定序檢測可找出致病根源，接續對應藥物治療，晚期患者延長存活期已非遙不可及。

高醫內科部長暨胸腔內科主任許超群表示，「標靶治療」是針對癌症的病源進行精準控制，而基因檢測正是找出肺癌元兇的關鍵。一般肺癌可分為非小細胞肺癌與小細胞肺癌，非小細胞肺癌中又以肺腺癌最多，目前肺腺癌的標靶藥物不斷研發上市，給病患更多的續命希望。

高醫肺癌團隊召集人胸腔內科楊志仁醫師表示，大部分肺癌病人都有一種特別的驅動基因，若能針對驅動基因做治療，往往可得到很好的效果。亞洲人最常見的基因突變是EGFR型，約佔肺腺癌50到60％；其次是ALK型，約佔6％；另ROS-1型約佔1％，這三種驅動基因造成的肺癌標靶藥物，健保都有給付，且治療效果顯著。罕見驅動基因突變需做NGS才能鑑定，對應的標靶藥物療效都不錯。第三或第四期肺癌也可選擇參加最新抗癌藥物的臨床試驗，有望擺脫肺癌陰影。

高雄市立大同醫院副院長洪仁宇表示，醫師也可依患者對藥物副作用的耐受度調整處方，癌友不一定要忍受嚴重副作用，可與醫師討論療程，以利維持治療期間的生活品質。

黃男有40多年的吸菸史及三高病史，最初就醫經X光檢出肺積水及雞蛋般大的腫瘤，切片診斷為肺腺癌，在常規的基因檢測均呈現陰性下，傳統化學治療對他療效不顯著，接受「次世代定序」檢查才發現其肺腺癌帶有罕見的基因突變，所幸及時接受雙標靶藥物治療，目前腫瘤就明顯縮小如乒乓球，定期追蹤中。本身是醫檢師的黃男女兒表示，父親現在恢復良好，常騎腳踏車上市場採買，親自煮飯給全家吃。

高醫10日起至3月24日在高醫啟川大樓一樓舉辦罕見肺癌衛教展覽，透過醫師演講、生動活潑的衛教圖文與動畫影片，幫助民眾認識肺癌。