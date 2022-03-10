今年大學學測成績出爐，四大升學管道之一「特殊選才」，讓大學可依科系所需訂定選人標準，用成績以外成就或學習歷程作為申請條件。豐原高中校長羅瑞宏說，今年該校有8人透過特殊選才管道錄取大學成績優異，熱愛科學探究的塗喬茵錄取5所國立大學，她選擇就讀中興大學生物產業機電工程學系，一圓她的夢想。

羅瑞宏表示，塗喬茵專注於科學探究，被中興大學生物產業機電工程學系、高雄師範大學工業科技教育學系、台灣海洋大學機械與機電工程學系、聯合大學機械工程學系及宜蘭大學生物機電工程學系等5校錄取。

錄取清華大學藝術與設計學系創作組的美術班學生楊姿呈，在110學年度榮獲全國學生美術比賽台中市初賽A區西畫類高中美術班組第三名、全國學生美術比賽台中市初賽A區書法類高中美術班組第二名等，高中三年獲獎無數。楊姿呈自主學習指導老師稱讚她是個很有想法、勇於嘗試、不怕挫敗的孩子。

學生何芷嫻錄取高雄醫學大學醫藥暨應用化學系-醫藥化學組、劉祐辰錄取國立屏東大學應用物理系光電組、徐永承錄取逢甲大學精密系統設計學士學程、游媞琁錄取國立台南大學生物科技學系。普通班魏子元錄取逢甲大學材料科學與工程學系、美術班學生陳鵬元錄取國立臺南大學視覺藝術與設計學系，整體成績耀眼。