俄羅斯總統普丁此次入侵，就是要阻止烏克蘭加入北約，他的目的達到了，因為北約怕得罪俄國不敢收納烏克蘭。

2018年，烏克蘭把加入北約及歐盟寫入憲法，等於放棄原先中立國的定位，倒向北約並與俄國翻臉，這次俄國入侵的主要目的就是阻止烏克蘭加入北約。

然而，就在烏克蘭的生死關頭，北約和美國都重申不會出兵援助烏克蘭。

最近，美國要求波蘭把手中的米格29戰機移交給烏克蘭，增加烏軍對抗俄軍的戰力，美方並承諾會把原先要交給台灣的F-16戰機先挪給波蘭作為補償；波蘭考慮後同意把米格29交給美國，再由美國交給烏國，沒想到，美國卻拒絕了。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，波蘭的提議「不可行」，美國將戰機從位於德國的美軍基地，送往俄烏衝突的空域，將引起整個北約同盟嚴重關切。俄國總統普丁曾警告，只要任何一國機場讓烏克蘭軍機起降，就視同對俄國開戰。

柯比說，「我們會持續與波蘭和北約盟國商討對於烏克蘭的安全援助，但我們不認為波蘭的提議可行。」

美國口口聲聲說要支持烏克蘭對抗侵略者，結果卻是「死道友，不死貧道」，讓正和俄軍殊死戰的烏克蘭人得不到關鍵武器，「要戰不能戰」。

開戰之初就看破美國和北約「動口不動手」的烏克蘭總統澤倫斯基在10日播出的美國廣播公司(ABC)上首次表示，他早已不要求讓烏克蘭加入北約，也願在烏東兩個親俄分離區的地位上妥協；他了解到北約不準備接受烏克蘭後，很久以前就不再提加入北約這個議題；他也抱怨北約怕麻煩，怕和俄國對槓。

就當澤倫斯基準備退讓、準備向普丁妥協時，美國和英國官員和媒體卻不斷放出「俄軍準備使用生化武器、真空炸彈，甚至核武」的消息；這不禁讓人回憶起，自去年底開始，包括總統拜登在內的美國高官一再放出「普丁即將進攻烏克蘭」的消息，最後普丁按照美國「預言」入侵。

到底是美國的情報很準呢？還是美國政府「誘導」普丁進攻?

現在，澤倫斯基剛要跟普丁談和，美英卻又放出「普丁即將加強攻勢」的消息，讓烏克蘭「想和也和不了」。

西方媒體都將入侵烏克蘭的責任歸究於普丁「想恢復前蘇聯國土」，但很少人探討北約和烏國親西方政府的責任。

政大俄羅斯研究所教授洪美蘭日前在一場研討會中指出，蘇聯解體之初，烏克蘭有能力也有意願走中立路線，同時從歐盟和俄國獲取經濟利益，但德國卻繞過烏克蘭，直接與俄國簽約建造北溪二號天然氣輸送管線，打破烏國壟斷俄國天然氣輸往歐洲的地理優勢，迫使烏國只能在外交上對歐俄做出選擇。

再加上，烏國民選政府處理不好烏東與烏西的族群衝突，親西方政權上台後開始一面倒向歐盟、北約，升高與俄國的對抗，最終遭致入侵。

洪美蘭指出，烏克蘭因為北溪二號（不過境）而喪失經濟戰略優勢，只剩地緣軍事戰略地位，因而陷入美俄軍事對峙的棋子，領土淪為美俄角力的戰場，人民也因此遭受戰亂之苦，這點值得台灣借鏡。