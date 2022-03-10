「娘娘命」屬於天生貴命，有著娘娘命的女人，一生都可以享受榮華富貴。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果面相符合額頭開闊、下巴圓厚、鼻直挺拔、櫻桃小嘴等特徵，這輩子事業順暢，財運旺盛，婚姻美滿，各方面都順風順水。

▍1.額頭開闊

額頭開闊的面相都是大貴之相，額頭決定了一個人的財運、事業運與能力地位，額頭飽滿明亮，沒有疤痕的女人，天生就是上等命，這樣的女人福運深厚，頭腦聰明，貴人運也非常好，能夠得到很多人相助，可以在事業闖出一番成就，發展得越來越好。

▍2.下巴圓厚

「天庭飽滿，地閣方圓」就是最有福氣的面相天庭飽滿，就指的是額頭開闊；地閣方圓，就指的是下巴圓厚。如果一個女人下巴飽滿，線條圓潤柔和，就是娘娘命。有此面相的女人，一般都性情寧靜，溫柔敦厚，善解人意，屬於標準的賢內助，晚年運極佳，一輩子生活安逸，幸福多福。

▍3.鼻直挺拔

鼻子是財帛宮，假如一個女人鼻樑挺直，鼻頭圓潤有肉，那這一生財運都非常好，賺錢能力強，能很好的發揮自己的能力，聚來錢財。憑藉著幹練與自信，再加上天生的領導力，在事業上會取得非常好的成績，這種女人的結婚對象必然也是一個非常優秀的人，這一生不用為衣食發愁擔心。

▍4.櫻桃小嘴

櫻桃小嘴是古代推崇的美女長相，這種嘴型的女人通常都比較招人喜愛，如果再加上一張鵝蛋臉，那就更受歡迎了，人際運和桃花運都會非常好，不管走到哪裡都有一堆朋友，在朋友的幫助和自己的努力下，日子過得很不錯，事業平穩，能有一定的財富積累。而且，周圍追求者眾多，可以收穫一段美好的姻緣，過上富貴安逸的生活。

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