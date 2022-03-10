台灣下個月將迎來清明節大掃墓，各墓區將迎來大量祭祖人潮，台北市交通局按例在全市3大墓區周邊實施交通管制，3月19日5時30分起，部分路段將禁止汽機車行駛，僅准許掃墓公車、復康巴士及執行公務車輛通行，同時闢駛5線免費掃墓公車，共計8天不間斷行駛，此外為因應平日掃墓需求，21日起也將規畫收費掃墓專車。

交通局交通治理科長葉志宏指出，富德公墓、南港軍人公墓及陽明山公墓的周邊道路及主要入口處，將於3月19、20、26、27日，及4月2日至5日的上午5時30分至下午5時實施管制。陽明山公墓管制點於惇敘工商往陽明山第一公墓路口（行義路與泉源路口），禁止汽車進入。

富德公墓及南港軍人公墓部分，葉志宏表示，崇德街與富陽街口、研究院路4段與木柵路4段159巷、文山區西寒寺前三岔路口，皆禁止汽機車通行。木柵路5段與萬福橋口、南港區研究院路3段（中華科大）則禁止汽車通行，僅准許掃墓公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

考量墓區周邊道路狹窄，葉志宏建議民眾可將車輛先行停放在周邊停車場，富德及南港軍人公墓共有4座，包括動物園河川高灘地停車場、動物園地下停車場、萬興國小停車場及西寒寺臨時機車停車場等，再轉搭免費掃墓公車到墓區。

陽明山公墓則可將汽車停在惇敘工商臨時停車場，開放時間為上午5時30分至下午5時30分，滿場時，陽投公路下山方向將禁止通行，北市警察局也將加強交通疏導、取締違規攤販及拖吊違停車輛。

此外，北市公共運輸處今年也與首都客運、台北客運及大都會客運業者合作，開闢免費掃墓公車。公運處大眾運輸科長郭建辰表示，今年共有木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線5條免費掃墓公車，時間為3月19日20、26、27日及4月2日至5日，共計8天，軍人公墓線班距為20至30分鐘，其餘各線班距均為3至10分鐘，各線末班車為下午5時。

另考量民眾平日掃墓需求，郭建辰說，3月21日至25日、28日至31日及4月1日共計10天，闢駛一段票收費掃墓公車「112路」，由捷運動物園站2號出口至富德靈骨樓，時間為上午8時至下午5時，每日共計8班次。