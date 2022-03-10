新北市長壽公園周邊停車空間不足，衍生違停亂象，市府推動興建地下停車場，原先計畫將停車場出入口設在日新街18巷，卻遭周邊社區反對，轉而將唯一出入口設在既成巷道樹德街，但仍遭地方民眾質疑，樹德街寬度僅有7米，屆時完工後，恐會造成交通堵塞、行人安全等問題。對此，交通局表示，將退縮公園一側，藉此增加路幅，避免影響店家、行人。

樹林後火車站人潮密集，周邊多是傳統公寓，缺乏停車空間，因此許多汽機車常臨停在路邊，造成交通壅塞。新北市爭取前瞻補助興建長壽公園地下停車場，斥資3.8億元興建地下3層樓停車場，預計可供225個汽車位、105個機車位，預計明年7月底完工。

由於長壽公園周邊僅有日新街18巷，符合路寬8米的要件，因此市府原先計畫將出入口設置在此，但引起對面社區反彈，社區甚至掛上「反對公園設活動中心」等紅布條抗議，認為停車場出入口會影響地方交通路線，因此市府轉而設置在樹德街。

「樹德街上商家林立，若無配套，交通狀況肯定亂了套。」市議員廖宜琨表示，市府決議將停車場出入口設在樹德街後，立刻接獲陳情，未來300多個停車位設置完畢後，恐會湧入大量車潮，樹德街路寬比日新街窄了許多，若相關配套無法落實，當地塞車狀況只會加劇。

交通局表示，出入口會調整到樹德街，主因是較多行人徒步行經日新街，市府後續評估，主要車流將從復興路口進入停車場，不會從日新街進入，因此未來出入口會設在樹德街、復興路口，屆時該處將採基地退縮，往公園方向退縮1米多，解決人車交織問題。