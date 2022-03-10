宜蘭綠色博覽會26日在冬山河生態綠舟登場，今年以「夢幻島嶼 Dream Island」為題，新北市也二度在綠博開設物產館，以童話為元素，結合智能科技，讓島民置身奇幻新北山海世界，透過互動體驗，將健康、永續理念傳遞給大眾，新北市市長侯友宜今與宜蘭縣長林姿妙同台宣傳，新北市民在4月18日至24日造訪，優惠比照宜蘭縣民，門票只需100元，展期至5月8日。

侯友宜表示，新北市的施政理念與綠色博覽會傳遞的「環境友善觀念」一致，如新北市長期透過「友善田園區域計畫」及「綠色保育標章」等計畫，輔導農友投入有機、友善耕種行列，友善生態環境，也針對原生動植物進行保育及復育。目前新北市有機、友善耕作面積已達578.5公頃，並取得12項綠色保育標章。新北市響應這場綠色盛事，以深化兩縣市在有機、友善等綠色農業領域相互合作。

侯友宜說，今年度新北市也再次響應參加綠博，設置新北物產館，展館將以童話為元素，結合AR、VR與互動投影等智能科技，展示奇幻新北山海世界，並介紹新北市特色農產品、重要農業政策與國際合作成果，還可以買到新北市限定的各項農特產品，如青農、地創特色商品與萬金杜鵑聯名商品，開展期間並推出相關優惠。

林姿妙表示，宜蘭縣三面環山、一面環海，環境優美，沒有污染，歡迎大家到綠博，今年綠博秉持過往的環境生態保育信念，打造一座具有深邃美麗生態地景、希望之河人文歷史故事、精彩互動表演藝術以及豐富水陸育樂體驗的「夢幻島嶼 Dream Island」，大家來了就知道宜蘭有多漂亮，另並與新北市、台中市、彰化縣、花蓮縣、台東縣合作，成為友誼城市。

宜蘭綠色博覽會自2000年創辦至今，成為全國知名的春季大型環境教育旗艦活動，藉此深化連結「聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals SDGs）」，並期許遊客能在寓教於樂的互動體驗中，理解惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續未來生活情境。

新北市農業局表示，綠博門票平日150元、假日250元，新北市民在「新北縣市周」期間（4月18日至4月24日），或達20人以上的學校團體（無限定參訪時間），得比照宜蘭縣民，門票只需100元。另購票人數達20人以上的一般團體，可購買假日200元、平日120元的優惠票。