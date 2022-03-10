新北市消防局搜救犬Beta今年8歲已屆退役年齡，消防局開放民眾申請認養，經審查及家庭訪查，選定Beta認養家庭，消防局今（10）日特別舉辦退役認養儀式，由局長黃德清親自將Beta交與認養人，祝福Beta在認養家庭健康快樂地享受退役生活。

Beta為比利時狼犬，是可愛又認真的女孩，取得IRO國際搜救犬評量的瓦礫高級認證與可接受聯合國徵召救難的MRT（Mission Ready Test）認證，服役期間曾參與2014年高雄氣爆、2016年台南維冠金龍大樓倒榻事故、2018年花蓮大地震、2020年黑鷹直升機墜毀、2021年太魯閣列車事故等。

據了解，花蓮震災時，Beta跟隨首批特搜人員一同搭乘C-130軍用運輸機前往，到達現場後立即在任務分配區域展開搜索任務，不到3分鐘即標定到第1位罹難者受困位置，是新北市搜救犬隊的王牌搜救犬。

黃德清表示，搜救犬是消防局非常重要的工作夥伴，新北市搜救犬隊自93年成立以來，對於工作犬之權益一直都很重視，特別是退役後的認養家庭選擇，會由領犬員進行實地訪查，後續亦會定期關心及訪視搜救犬在認養家庭中的生活狀況。

黃德清說，雖然對於搜救犬退役離開會感到不捨，但也很高興牠們能夠在一個愛護牠們的家庭環境中頤養天年，也呼籲社會大眾認養代替購買。