和碩(4938)今舉行法說會，總經理暨執行長廖賜政表示，和碩對2022年展望持審慎樂觀看待3大產品線，NB今年在商用和高階需求，及WIN11換機潮下是正向的，但料況依然吃緊，尤其是載板情況更嚴重，預估載板要到2024~2025年才會較紓緩；通訊產品需要關注。和碩今年的資本支出約5億美元，以節能減碳和滿足客戶需求到各地設廠增加產能。

和碩去年營收1兆2637.2億元，年減9.7%，毛利率3.69%，年增0.14個百分點，營益率1.33%，年減0.03個百分點，稅後純益205.46億元，年增1.7%，EPS達7.71元。和碩去年4Q業外貢獻35.94億元、季增466%，其中，匯兌利益6.51億元，與上季相當，其他貢獻則有29.43億元，主要為投資立訊股票的金融資產評價利益挹注。

和碩今年的資本支出，主要是產能重分配，包括遊戲機和車用客戶等。和碩攻電動車業務，加碼投資北美廠區，今年正式代兩家子公司華瑋投資、華毓投資公告，將投資共約新台幣9.22億元，擴充北美洲墨西哥廠區產能。

廖賜政表示，去年和碩車用營收占比仍不高，今年會有較具體的成長。

據了解，和碩除了在大陸、台灣持續增加車用產能，公司董事會去年通過因應北美客戶需求增加，決定第一階段擴廠1.64億美金，目前在原有廠房地區外，還留有第二階段擴廠地方，以充分滿足客戶需求。和碩在北美有三個客戶，北美工廠2021年就有營收貢獻，和碩將全新自動化線移植到北美去，北美是除大陸以外電動車最大市場，到北美設廠就是貼近市場、貼近客戶。和碩車用業務是每年都雙位數增長，車用產能也不斷增加，和碩跟隨客戶從大陸、台灣，一路擴到北美。

廖賜政表示，除了車用電子外，和碩在AI和5G等新事業領域也都會隨客戶而成長。