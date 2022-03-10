統一（1216）、統一超10日同步發布2月營收，雖然碰到春節長假，工作天數較少，營收從元月高點下滑，不過皆創下歷年同期新高。

統一10日公布2月營收341.13億元，比起元月高點大幅縮水近三成，為近一年新低；不過年增率7.4％，創歷年同期新高；累積今年前二月營收821.62億元，年增6.8％。

統一超也公告2月營收208.32億，比起元月滑落12.1％，創下近八個月新低；惟年增率0.5％，再創歷年同期新高。累積統一超前二月營收445.27億元，較去年同期成長3.8％。

統一主管表示，過年前民眾採購年貨，為食品業的傳統營運旺季，元月營收基期偏高；而2月碰到過年長假，工作天數較少，營收下滑屬正常現象。由於每年過年時間落點不太一樣，1、2月營收應該一起看比較準，以統一、統一超前二月營收來看，今年維持成長態勢不變。

統一超持續擴點，累積至2月底止，超商門市數已達6,432家，比起去年同期的6,102家，幾乎以每天新增一家店的速度推進，成為營收成長最重要的動能來源。

另外統一超主管表示，公司掌握節慶商機，2月推出連續七天的「愛的分享週」主題活動，成功活絡買氣。加上轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、博客來2月表現也都不錯，支撐公司營運穩健向上。