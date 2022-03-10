雲品（2748）2月合併營收1.64億元，年減6％，累計合併營收為3.71億元，年增2％。展望第一季，隨國內疫苗施打率普及，疫情指揮中心已逐漸鬆綁宴會與國際商務往來，遞延宴會訂單逐步回歸 ，雲品宴會事業可望持續升溫，營收亦將逐月成長。

受惠農曆新年假期與二二八連續假期，日月潭雲品溫泉酒店2月住房表現穩定且維持高價，君品酒店台北在假日的住房也有不錯的表現，惟今年過年假期有三天落在1月底，故比較基期和去年過年連假落在二月有所差異，加上去年未受Omicron變種病毒的巨幅影響，以業界慣用的1月與2月累計營收來看，雲品在變種病毒影響下仍努力繳出了年增2％的成績。

雲品旗下飯店的宴會廳與館外餐飲的春酒等工商活動已逐步回溫，去年所遞延的訂單將有機會在今年逐步回歸，君品酒店與君品Collection今年婚宴的吉日皆已全數訂滿，目前更已付訂至2023年3月，君品將逐步調整宴會接單策略，以利爭取更多平日婚宴訂單與戶外儀式服務，迎接逐步鬆綁的宴會防疫規範。整體來看，雲品所受到的疫情影響幅度開始變小，所遞延的宴會訂單將有機會挹注整體營運，雲品仍謹慎落實飯店館內進行消毒與防疫，提供給員工與消費者安全無虞的消費環境。

雲品將持續強化日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店旅客住房體驗與服務，雲品溫泉酒店日月潭在三月推出「品光點」季節性活動，帶領旅客走入大自然品味日月潭的陽光、星光，入住飯店時每房還可免費製作回收紅酒瓶搭配燈條的的星空瓶，四月份螢火蟲季更規劃生態講解，邀請房客一窺螢火蟲浪漫又神秘的漫舞姿態。而君品酒店更推出「酒食雲軒」星級住房餐酒饗宴、「文藝住房」查理五世總套導覽等住房專案，將飯店裡的精緻餐飲與藝術收藏導覽等特色融入飯店住宿體驗中，有望能有效帶動住房率與餐飲來客數。

雲品仍持續優化服務與產品，致力提升服務精緻度與增進消費者體驗感受，以深耕國內旅遊市場並維持市場領導品牌地位，委託經營管理案也逐步加入營運行列，正在試營運的台中「蘭克斯特（Lancaster House）」也將於三月正式開幕，隨著疫情降級解封，獨立包廂與嶄新的宴會廳能夠立即有效提升婚宴及宴會訂單，期待能使營收立即有感彈升。

此外，雲品更與母公司雲朗觀光於每月限時推出平日限定「雲朗好友日」活動，以不同快閃專案來吸引消費者，藉此帶動雲品、君品酒店的平日住房率。最後，雲品持續延伸集團在餐飲事業的優勢，持續推動委託經營管理及外燴等多角化業務布局，以期在疫情過後，持續挹注公司整體營運體質穩健，並創造更為強勁的成長動能。