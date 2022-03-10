百靈佳殷格翰大中華區總裁暨CEO高齊飛（Gutsche Felix）10日表示，台灣生醫新創高度與品質讓國際驚豔，這次獲選的六個團隊已完成與百靈佳殷格翰總部團隊進行一對一客製化顧問諮詢支持，未來將協助這些團隊持續發展，總部創投團隊也積極參與其中。

由全球最大家族藥廠百靈佳殷格翰攜手生技中心主辦的「百靈佳殷格翰生醫新創獨角獸Grass Roots支持計劃」，10日進行頒獎，此次共有169件作品投稿，其中6個來自於產學研界團隊入圍。

行政院科技會報辦公室生衛醫農組主任劉祖惠、經濟部工業局民生化工組科長林育諄都到現場給予所有計畫參與者肯定。

此次協助百靈佳新創支持計劃成功在台執行的生技中心吳忠勳執行長表示，在全球數位醫療與AI大數據的浪潮下，跨國藥廠亦亟需透過跨界合作積極轉型，台灣在ICT資通訊產業領先全球，加上擁有完整的健保資料庫與優質的醫療體系，若能將這些優勢鏈結整合起來，勢必有機會在全球數位健康及精準醫療產業占有一席之地，透過與國際藥廠合作，有助在國際生技產業嶄露頭角，成為亞太地區的最佳合作夥伴。

此次短短兩個月中便收件169新創計劃，有54％的投稿來自生醫業內企業，34％來自學界與20％來自醫療院所，顯示現今台灣生醫產業整體研發動能非常蓬勃且多元化。

吳忠勳表示，未來生技中心將持續扮演台灣與國際藥廠合作的關鍵橋梁，協助台灣生醫新創與國際藥廠建立更多實質合作的管道，讓台灣的生醫軟實力被世界看見，為產業挹注源源不絕的創新動能與活水，使臺灣成為亞太生醫創新創業基地，精準醫療產業的領頭羊。

另外，高齊飛（Gutsche Felix）則代表百靈佳總部捎來祝福。他說，來自德國、137歲、全球最大家族藥廠百靈佳殷格翰是一間以研究做為驅動力的生物製藥公司，除了研發創新醫療解決方案，投入尚未被滿足的醫療需求的藥物開發外，同時也在世界各地積極支持與培植生醫新創人才。

高齊飛表示，台灣生醫新創高度與品質都讓國際驚豔！這次獲選的六個團隊已完成與百靈佳殷格翰總部團隊進行一對一客製化顧問諮詢支持，有橫跨商務授權、研發、臨床醫學、毒理學、專利／法務以及國際創投基金等領域共20餘位專家投入，熱烈而深入的針對發展過程中面臨挑戰的分享與討論。希冀藉此真實協助這些團隊持續發展，總部創投團隊也積極參與其中。