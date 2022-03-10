一名女網友搭日前搭乘台鐵時，發現一對母子，男童平躺在兩個座椅呼呼大睡，媽媽則是蜷縮在地上，靠著椅墊休息，且持續兩個小時的車程，令她相當感動，「媽媽的愛都是無私的」，不過貼文曝光卻引發兩派網友討論，一派人認為媽媽真的很偉大，另一派人則建議小孩的鞋子要脫掉，才不會造成觀感不佳。

原PO 4於臉書社團《爆廢公社二館》分享一張照片指出，搭乘台鐵莒光號時，發現一對母子，男童平躺在兩個座位熟睡，媽媽則是蜷縮在前排座位之間的地上，並以趴桌姿勢休息，令她看了相當感動，並大讚媽媽真的很偉大，「已經用這樣的姿勢睡兩個小時了，看到這個畫面真的很感人，讓我想起生我、養育我的媽媽，媽媽的愛都是無私的」。

照片曝光，吸引逾7千名網友按讚，「辛苦媽媽了」、「全天下的媽媽都是一樣的，只想給孩子最好」、「母愛的偉大」、「母愛是沒人能取代的偉大」、「這就是媽媽」、「替媽媽的腳感到擔心，應該已經麻掉了」、「當媽媽的都會這樣做」、「這一看就知道，孩子一定是親生的」、「母愛的偉大，為了小孩各種潛能開發」。

不過留言中也有人提醒照片中的媽媽，「媽媽很偉大沒錯，但是小朋友鞋子可以先脫掉，觀感會好一點」、「鞋子脫一下會比較好喔！媽媽辛苦了」、「我會脫掉小孩的鞋子，讓他的腳放我腿上，這樣也不用這麼委屈自己，也怕小孩養成覺得大人都該以他為主的觀念」。