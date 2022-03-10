藝術家蕭世瓊（左）與梁永斐（右），以筆鋒會友、古新互融，10日於國立中興大學藝術中心舉行聯展。（張妍溱攝）

梁永斐，打破傳統窠臼，其作品以中國書法結合西方畫。（張妍溱攝）

打破傳統書法行列整齊的組合，表現誇張又帶趣味的章法。（張妍溱攝）

書法技藝淵源久遠，藝術家蕭世瓊與梁永斐，以筆鋒會友、古新互融，10日於國立中興大學藝術中心舉行「凌雲健筆―蕭世瓊 梁永斐筆鋒會」聯展，即日起展至4月9日止，計有百餘件作品，開幕式上百名藝文人士齊聚，共襄盛舉。

現任國立台灣美術館館長也是藝術家的梁永斐，打破傳統窠臼，其作品以中國書法結合西方畫，講究「中西融合」的當代藝術，文字線條不但多變律動，且多彩書藝、繽紛色調更顯活潑，獨樹一幟。

藝術家梁永斐說，展出的作品從傳統到形韻到繽紛到無界，作品透過水墨及層次，甚至「無法無天」的處理，非框架侷限，與蕭世瓊一起聯展，相得益彰、相輔相成。

精研書法40多年的藝術家蕭世瓊，打破傳統書法行列整齊的組合，表現誇張又帶趣味的章法，凸顯畫面張力，其書法如水墨，方筆寓圓，筆鋒多面，展覽作品中更融入壺刻、茶倉及酒瓶等文創品，即「生活書法」，展現書法藝術的時代新貌。

藝術家蕭世瓊表示，這次展出作品以「古典主意現代書法」為主，內容多以生活禪、紀錄每天的心境，書法作品皆黑白，與梁永斐的繽紛色調書畫，兩者實為「互補」，盼激盪出不一樣的藝術火花，帶給觀賞者另類的視覺饗宴。

立法院副院長蔡其昌表示，這場筆鋒會宛如「武林大會」以筆代劍，2位藝術家可說是「武林高手」，在藝術界裡是難得的盛會，如果要以結果論，2位的書法技藝，以登峰造極、舉世無雙來形容、不分軒輊，其作品表現都有很高的評價。