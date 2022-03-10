騰雲(6870)2月營收0.35億元，年增52.21％，創歷年同期新高；累計前2月營收0.73億元，年增30.22％。騰雲表示，2月雖工作天數較少，但因今年年初至今業務訂單皆如預期完成，目前連續兩個月都超越去年同期表現，今年第一季展望持續保持樂觀。

公司進一步表示，今年2月雖適逢春節連假，多家百貨公司(如：新竹遠百、三井台南Outlet、高雄新光SKMPark)都在春節前為搶搭疫後復甦商機，於連假前完成驗收、開幕。騰雲2月營收也因此受惠，不僅年增達到52.21％，更墊高公司未來的持續性收入。

展望2022海外市場發展，騰雲2月宣布成立馬來西亞分公司持續深耕海外市場。根據馬來西亞當地的調研機構Retail Group Malaysia指出，馬來西亞於2022年的零售銷售業績預期將有超過6％的成長，將帶動相關新零售應用的快速發展亦將挹注騰雲海外營收成長。目前騰雲於馬來西亞的業務除已有的三井馬來西亞、誠品馬來西亞等在手訂單外，針對不同的商用不動產業者、大型百貨、購物中心、量販等業者亦積極進行業務拓展，期待複製台灣軟體服務成功經驗，建立當地業務團隊持續產生訂單收入。