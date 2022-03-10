在國際股市普遍大漲下，日經指數10日盤中創近21個月最大漲幅。同時，在漲勢持續不墜下，日經指數收25,690.4點，大漲972.87點或3.94%，收在16個月高點。東證收1,830.03點，大漲71.14點或4.04%。

日股中，基本化學原料漲幅最大，一度上漲5.66%，其次是跟景氣相關的消費周期性族群也漲4.63%。至於科技以及汽車類股幾乎全面上揚，抗疫規定鬆綁相關類股也有不錯表現。

日股分析師認為，國際油價漲勢不會就這樣一直上去，而歐美股市上漲，也讓日股出現一股回補風潮。俄烏衝突依舊，不確定性因素還是有，但日本疫情降溫，當地股價已大幅下修的內需相關類股，就成為買盤焦點。

日經中，化學業者昭和電工漲10.4%表現突出。日產汽車大漲8.61%，信越化學也漲9.74%。

日本車廠方面，鈴木漲8.85%，豐田也漲5.42%。

半導體機台製造業者東京威力科創漲4.81%，愛德萬測試以及瑞薩電子分別都漲3.86%與4.97%。

同時，旅行社H.I.S.漲6.95%，航空公司全日空也漲5.48%。