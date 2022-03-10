已經吃了秤砣鐵了心願意錯過比賽也不打疫苗的前世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），確定無法符合美國CDC要求的入境規定，在周三確定退出印地安泉大師賽，之後的邁阿密大師賽也確定缺席。

喬柯維奇今年初因為拒打疫苗加上醫療豁免申請資料不完整被澳洲政府取消簽證，後來接受英國BBC訪問時表示，就算沒打疫苗不被部分國家允許入境，他還是決定照自己的想法走，也清楚要付出的代價就是錯過像是四大賽、千分大師賽等重大比賽。

屬於ATP巡迴賽千分大師賽的印地安泉賽事，台北時間10日已經展開會內賽，賽前名字都還在種子序的喬柯維奇，賽前沒多久就宣告退賽，他的單打空缺將由保加利亞選手迪米卓夫入替。

喬帥表示：「雖然我因為世界排名自動被排入印地安泉、邁阿密兩站大師賽參賽名單，但我知道自己應該無法旅行，美國CDC也確定規定沒有改變，所以我將無法前往美國參賽。」