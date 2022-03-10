Her-Story 50週年台北特展週六登場；前副總統呂秀蓮今回應當年擔任副總統時，被媒體指她是「深宮怨婦」，她邀請大家來看這個展覽，看她副總統期間做了多少事，「誰是深宮怨婦？絕對不是我」。

台灣有第一位女性總統蔡英文，「如果不是因為我在當時封建時代提倡女性觀念，應該不會那麼快有第一位女總統」，要感謝台灣男性，以前民進黨台灣男性封建保守，現在很開放，對蔡總統完全服從，一個字都不敢批評，領導有方，眾男生都唯命是從。

Her-story 50週年特展本週六上午10時，呂秀蓮邀請大家坐1分鐘牢，體會民主前輩的艱苦；並欣賞她在獄中「無師自通」的傑作。

呂秀蓮強調，今年推動新女性運動50周年，人生50周年只有一次，乾脆來辦特展，台灣如何從封建獨裁貧窮走到今天。

她說，高雄事件發表演講，坐了一千多天的牢，很多政治犯比她受的苦更多，大家要珍惜，坐牢期間，她寫了兩邊小說，一本拍成電影。

她說，被關的期間，沒有事情做，大姊擔心她會瘋掉，就把家裡毛線寄來，不管做什麼，別瘋掉就好，她自己就一針一線縫出衣服。

她指出，還有一段難熬的日子，「管理員給你幾張紙，晚上就要交還給她，因為要做思想檢查，我覺得侵犯我的人格」，後來想到衛生紙用過不會要，她就將小說寫在衛生紙上，點滴辛苦墊底台灣民主自由基礎。

她強調，50年婦女運動，2000年她成為第一位女性副總統，後來她是唯一，全台灣當選連任副總統女性；台灣有第一位女性總統蔡英文，如果不是因為她在當時封建時代提倡女性觀念，應該不會那麼快有第一位女總統。

她指出，蔡總統當選是她提倡新女性運動44周年，如果不是不斷鼓吹，男性不會接受，「我當選副總統很多人捏造我是深宮怨婦，邀請大家看這個展覽，副總統期間做了多少事，誰是深宮怨婦，絕對不是我」。

她也提到，台灣已經進步到這程度，這麼大難關如何用新智慧，面臨戰爭邊緣，如何化干戈為玉帛，美國現在跟台灣很好，也要提醒大家，1978美中華民國還有邦交，但要跟台灣斷交時，都沒有跟蔣經國說，直到前一天晚上才告訴駐台大使，並宣布前兩小時才可以告知蔣經國，這是多麼大的羞辱」。

她說，後來美國大使良心不安，半夜兩點半才在官邸見到蔣經國，蔣從睡夢中被驚醒，因為美台斷交。

她還提到創辦美麗島雜誌，國民黨承受很大壓力，決定鎮壓高雄事件、美麗島事件。

她說，希望透過展覽，年輕朋友來看，台北展覽結束還有台中、台南、高雄，台北規模最盛大。