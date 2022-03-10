中國兩會正如火如荼進行中，外界關注李克強政府工作報告中的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。淡江大學中國大陸研究所教授張五岳10日出席國策研究院的「中共兩會與韓國總統大選」座談會時指出，「總體方略」的基本原則是堅持一個中國與九二共識，主要目標是實現統一，並透過硬的一手（反對台獨與外部勢力介入）與軟的一手（民族偉大復興及融合發展）實踐，這些基本概念與現行政策主張幾乎沒有任何差異。

張五岳表示，「總體方略」於去年六中全會的歷史決議文中正式確立以來，已成為大陸官方與學界的一貫目標。他說明，「總體方略」是中共十八大以來處理對台政策的「現在進行式」，它涉及習的治國理念，包含重視頂層設計、戰略部署、辯證思維及底線思維；「總體方略」即是對台政策的頂層設計與戰略部署，且是與中共的發展、歷史使命、歷史自信及美中大國博弈等相結合的。

然而兩會政府工作報告中提出「總體方略」並不代表大陸對台政策的重大轉變。張五岳解釋，歷次中共重大對台政策，從未透過兩會期間的政府工作報告來呈現，大多是透過《告台灣同胞書》紀念場合透露對台重要講話，包括過去的一國兩制、江八點、胡六點，乃至於2019年的習五條。

此外，張五岳也提到，觀察今年中國兩會李克強的工作報告總共用了81次的「穩」字。中國現在面臨四個內外「不確定」因素增加，包括疫情對全球經濟的衝擊、美中貿易戰（尤其是科技戰）持續、地緣政治變動（包含俄烏衝突）及全球物價上漲問題，在這種不確定因素之下，加上年底將召開二十大，穩定壓倒一切已成為本次兩會的主旋律。