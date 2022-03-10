台中市中區興中街6日發生大火造成6死6傷，市長盧秀燕籲中央應加速全國一致法令，市議會民進黨團10日批評，盧以一句修法卸責；市府強調，現行法令無法進入私宅執行堆放大量物品公安風險公權力，國家應努力制定法律，妥善處理私人產業導致的公共安全疑慮，市府後續針對習慣堆積雜物或違法改建套房等等高風險大樓加強稽查，守護市民安全。

市議會民進黨團總召江肇國說，盧秀燕喊出修法是緩不濟急的口號，台中市還有很多集合住宅存在類似公安災害風險，遇民眾檢舉，只會將責任推給公寓大廈自治或私有產權無法干涉，怠惰心態難怪會有憾事發生。

江肇國強調，興中街大火不應當單一個案，市府要通盤檢討執法作為，主動改善全市住宅環境風險，不要再罔顧市民生命安全。

民進黨團副總召王立任說，火警發生雖是人為縱火，但建築走道囤積雜物而阻礙逃生是造成傷亡的主因，樓梯間、走廊等處所堆置雜物的相關法令，在建築法與公寓大廈管理條例中有明文規範罰則，消防局三度通報主管機關，顯然是地方政府執法出問題，而不是中央需要統一修法。

民進黨團書記長邱素貞表示，發生憾事大家都不樂見，更重要的是事後的檢討與究責，消防局稱該建築物安全檢查都過關，火災後強調相關器材正常運作，市府局處找不到負責任的單位，互踢皮球。

「唯有加強台中市府各局處的橫向聯繫才能避免悲劇再發生」，民進黨團幹事長周永鴻、議員黃守達認為，住戶稠密的都會住宅區要優先進行聯合稽查，盧秀燕要正視問題。

對此，市府表示，重視公安問題，針對列管的危老大樓，消防、都發等各相關局處均組成專案稽查小組，跨局處展開公安檢查，要求大樓落實各項公安設備維護與保養。

對於該棟興中街大樓，去年共進行三次消防檢查，不合格地方也經過改善再複驗後合格，去年9月業者委由消防設備士再進行檢查，最後也是合格。

市府指出，屋主有堆置雜物的往例與習慣，市警局去年12月接獲檢舉後，以《公共危險罪》移送地檢署偵辦；環保局近2年對房東堆置雜物的行為開罰24次全部移送強制執行，針對該大樓每月執行清除2次。

近一次為今年3月4日公權力介入強制清除完成一樓及公共區域堆置物清理，市府強調，後續將針對習慣堆積雜物或違法改建套房等等高風險大樓加強稽查，全力守護市民安全。