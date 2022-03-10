用於安胎的短效型乙型受體素類藥品ritodrine、fenoterol及isoxsuprine，10多年來共造成58件不良反應，其中23人出現肺水腫、心律不整等嚴重問題。目前美國已禁其使用於產科、歐盟只開放口服藥，日本則都允許使用。食藥署今公告，這3款藥品即起限制使用條件，僅允許可密切監測心血管不良反應的住院孕婦使用，且廠商需在11月30日前加註警語，否則就廢止許可證。

食藥署藥品組科長洪國登表示，我國目前僅核准fenoterol、isoxsuprine及ritodrine3項短效型乙型受體素類成分安胎藥，合計歐24張許可證。其中又以ritodrine使用量最多，佔約9成。根據統計，ritodrine安胎藥每年共開出約10萬張處方箋，其中口服藥1年9萬8000張，注射劑 1年1萬1000張。

洪國登表示，這3款藥品的功能是讓子宮不要收縮、讓平滑肌舒張，避免胎兒被擠出，因同時會作用於心血管，可能導致心律增加、低血鉀、心律不整、肺水腫等問題。根據統計，國內10多年來共接獲58件不良反應通報，其中23人為嚴重不良反應。

目前美國已禁其使用於產科、歐盟只開放口服藥，日本則允許口服、注射劑使用，但加註警語。至於台灣，洪國登表示，考量台灣與日本國情相近，經搜集國際的管理規定，台灣的不良反應通報，重新檢討後決定限縮使用條件，並要求業者加註警語。

即日起，短效型乙型受體素類藥品僅適用於可密切監測心血管不良反應相關症狀與檢驗數值的住院孕婦的早產、流產預防，若門診無法完好監控就不得使用。另外，不論是口服、注射劑型藥品，業者皆應修訂中文仿單，於「警語及注意事項」加註孕婦用藥後可能會產生心血管不良反應等警語。若未如期在11月30日前完成變更，就會廢止許可證。