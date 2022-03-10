303大停電，爆出脆弱的電力漏洞。經濟部今率台電赴立院做電網韌性提升報告，經濟部次長、兼任台電新董事長的曾文生表示，已經在討論規劃電網強韌計劃，從加強區域性分散供電著手。例如電廠就近供電給旁邊的科學園區，去減輕輸電主幹道的壓力，但經費估計至少要千億以上。這屬於國家重大計劃，需由政府編列預算支應。

曾文生表示，現有北中南的龍潭、中寮、龍崎三座超高壓變電所與開閉所，負責輸電主幹道，過度集中，未來電網改善就是從「減輕主幹道負擔」概念著手。過去集中式電力設計就是全國融通，南電北送，未來希望電廠能就近供應附近科學園區。

因為這些地區(園區)用電相對穩定，沒有上下起伏，可以跟電廠供電做對應，曾文生說，如此就不用將電送到主幹道，再配送到區域電網。

一旦電網分群化後，就比較挪的出空間。曾表示，原本電網強化工作還是會做，但會重新再檢討一次，而這僅是電網改善第一層。曾文生指，如果再往下一層，當有更多再生能源時，電網端要如何做到綠電「即發即用」，怎麼跟用戶端作匹配，這就不僅只是161KV、345KV等高壓線路層級，還得往下到69KV線路改善，重新做調度分配。而不同層級的電網改善，完工的時間就會不同。

他說台電現在南北兩個調度中心彼此備援，地方區域則有7個，以後希望區域要有一定程度的能量。經費部分，過去電力公司組織是要維持營運利潤，從商業上看有些事不會做，因此這次必須用公共性方式做電網強度，這是國家投資，不是由事業單位來做這件事。

至於是否編列特別預算？曾文生說還在討論，不是經濟部決定，但經費至少是千億元以上，相關規模與預計時間，等月底會提出較詳細報告。經濟部長王美花也說，這筆錢很大，是在台電年度預算之外，要有政資源投入。