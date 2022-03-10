NCSOFT旗下大型線上遊戲《新天堂II》今日改版，一般/經典/亞丁伺服器分別推出全新內容。其中，亞丁伺服器新增全新半獸人職業「先鋒」，並加開「奇岩伺服器」。

「戰場上的突擊者-先鋒」是騎乘野獸攻擊敵陣的特殊職業，依靠半獸人本身的強韌力量以及體力， 以卓越的機動性突破敵人陣營，揮舞長槍壓制敵人的近戰型鬥士。其職業特色為「野獸之力」，能操作野獸，快速的機動力，依靠野獸力量展現實力；使用野獸點數施展強力技能。先鋒的專用武器為槍，騎乘野獸使其擁有強大威力的攻擊範圍，在戰場前線除了高攻擊傷害，還有可瓦解敵陣的催眠技能。

亞丁此次改版也加開全新伺服器「奇岩」。為慶祝奇岩伺服器全新開放，即日起至4/6維護前止，至官網酷碰專區輸入指定序號【2022LINEAGE2】，即可獲得「奇岩定居禮盒」，內含+7B級武器/防具套組兌換券(刻印)、+5英雄墜飾(30日期間制)、+5權能護身符(30日期間制)、全新伺服器：新的冒險輔助魔法等多項豐富獎勵。

亞丁全新伺服器「奇岩」火熱加開

此外，新增「職業變更系統」，可隨時變更以前使用過的職業(先鋒職業無法變更)，且以前職業的經驗值與等級皆會保留，回歸至以前職業時將保留已獲得的技能。在Lcoin商店購買變更券後，透過NPC朱諾兒即可隨時更換職業。

《新天堂II》配合改版也推出亞丁伺服器專屬活動。

「紅色天秤商團」：3/10維護後至3/23維護前，可使用各式結晶或商團幣與金幣，交換各式裝備。

「一起環遊世界吧」：3/10維護後至3/23維護前，點選活動按鈕【環遊亞丁】後，透過擲骰子開始遊戲，只要完成從說話之島到亞丁城鎮的旅程，就可以獲得獎勵。

「黑色禮讚」：3/10維護後至4/6維護前，前往官網酷碰專區輸入指定序號，在遊戲內可即時復原道具或是兌換特殊道具，將由您自己決定！

除了亞丁伺服器以外，一般伺服器與經典伺服器同步改版，推出多項遊戲更新內容，詳細資訊請上《新天堂II》官方網站查詢。