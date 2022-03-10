大馬鋼琴家李元玲（Cathryn Li）不只擁有精湛琴藝，她還以清純高顏值、前凸後翹的S身材，讓李元玲在網路上擁超夯人氣，她還被受封為「鋼琴女神」，而不吝嗇展現好身材的李元玲，則在日前火辣扮兔女郎，她性感穿白色低胸、背後沒布的小洋裝，S曲線全都露。

照片中，李元玲頭戴兔耳朵髮飾，身穿白色吊帶短裙，她前開深V，讓李元玲C級美胸快包不住，渾圓堅挺的胸型全都露，而李元玲轉身還是大尺度的綁帶設計，讓李元玲白皙美背全放送，S曲線呼之欲出，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

李元玲性感穿白色低胸、背後沒布的小洋裝，S曲線全都露。（圖／取材自李元玲Instagram）

不過，更吸睛的是，李元玲還因為洋裝裙子太短，讓她美臀若隱若現，李元玲曬照同時還幽默發文問：「喜歡那一張？」吸引網友留言直呼：「選擇？我都想要」、「太性感了」、「張張都漂亮，張張都喜歡」、「每一張都愛」。

儘管李元玲身材是出名的火辣，但她仍曾遭酸民質疑美照是靠P圖，對此，李元玲則曬出自己的真實身材照和運動影片，並霸氣回擊：「我不喜歡把自己的身材P到不像自己，照片中的我是怎樣，現實生活的我就是這個樣」，李元玲認為，努力把自己練成想P的模樣，才有滿足和成就感，至於酸民狂酸，她則冷嘆：「因為他們不曾為自己努力，只能靠酸別人來抬高自己。」高EQ回擊獲得粉絲狂讚。