金曲歌王曹格9日被網友爆料酒後鬧事，拿東西砸餐廳老闆及用餐客人，還飆罵27句英文髒話，全程畫面被錄下，屢次因喝酒失態登上版面，重新營造的好老公、好爸爸形象全毀了；資深媒體人狄志為看到曹格酒後失控新聞憶起當年他謙卑又誠懇，豈料被酒害慘，感嘆「巨星養成不易，崩壞在一夕之間」。

曹格因〈背叛〉一曲紅遍全亞洲，還帶著寶貝兒女參加親子真人秀《爸爸去哪兒》，好爸爸形象也讓他相當有觀眾緣，但他多次酒後失態登上新聞版面，已傷透親友和粉絲心；9日有網友在臉書爆料，曹格7日到餐廳消費，似乎和隔壁包廂客人起口角，隨手拿東西砸老闆娘和客人，更當眾飆罵27句英文髒話，引起熱議。

名嘴狄志為透露昔日專訪曹格的好印象。(圖/ 摘自狄志為臉書)

資深媒體人狄志為在看到曹格酒後失控鬧事的消息，有感而發在臉書寫下一篇長文，吐露當年他看到的曹格，多年來被酒癮害得多慘；狄志為表示當年還在跑新聞時，有專訪過曹格，他給自己客氣、謙卑又有禮，儘管〈背叛〉是被楊宗緯和蕭敬騰唱紅，但他還是對演藝事業很有想法且誠懇。

不過，接下來幾年卻時常聽聞曹格的負面消息，大多是因為喝酒誤事，也讓他不由得替曹格感到可惜，直言「巨星的養成跟建立很不容易，崩壞卻可以在一夕之間」；狄志為也說自己說出這些過去事不是要網路公審，是希望大家看到曹格光明的一面，更呼籲「喝酒適可而止，酒品不好盡量別碰酒吧」。

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