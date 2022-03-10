南韓準總統尹錫悅贏得大選，5月即將就職。他在宣布勝選後，現任總統文在寅也與尹通電話，他寄望尹錫悅能消除人民在選舉期間的分裂與矛盾，並強調讓南韓重新團結至關重要。前總理韓德洙也說:「希望新政府能將在選舉期間所拋出的『民粹主義』政見剔除，保留可以具體施行的政見。」

南韓總統府青瓦台發言人朴炅美今(10)日上午表示，文在寅在上午9時10分許與尹錫悅通話，時長約5分鐘。文在寅表示，儘管政治立場和政策上有所不同，政策須延續的部分也很多，希望能盡快與尹會面討論總統職務銜接事宜。

文在寅也說，將全力支援下屆政府接棒，力保政策與職務交接不會出現空窗。對此，尹錫悅表示，期待盡快與文在寅會面。

青瓦台還發表了文在寅就此次選舉向南韓國民發表的談話。文在寅向總統當選人及其支持者表示祝賀，也為敗選者和其支持者表達慰問，並感謝國民在疫情嚴重下仍積極參與投票。。

曾經在盧武鉉政府擔任總理的的韓德洙，在9日接受《東亞日報》採訪時也說，希望新政府在與國民溝通且徵求國民同意後，可以將在選舉時期所拋出的「民粹主義」政見剔除，保留可以具體施行的政見，他展望:「總統一半以上的時間和努力，應該用於與國民、政治圈、媒體進行溝通和說服」、「文在寅政府出現了與國民溝通不良的問題，因此溝通將成為新總統的焦點之一。」