1名蕭姓老翁日前偕同人赴苗栗縣南庄老街一日遊，結果到南庄老街市場上廁所後，竟與家人失散，轄區頭份警分局南庄分駐所員警接獲家人報案求助，立即沿桂花巷、老街等地展開搜尋，最後順利找到蕭姓老翁，協助他與家人會合安全返家。

南庄分駐所員警是在日前接獲1名女子報案指稱，她的公公於南庄老街走失，請求警方幫忙協尋。南庄所警員賴宥緒、魏柏諭獲報趕赴現場後得悉，報案民眾1家人從新北市到南庄老街1日遊，76歲的蕭姓公公在家人去南庄市場上洗手間後，不慎失散，家人遍尋無獲下才向警方求救，請求警方協助。

警方問清家屬蕭姓老翁當天衣著、特徵後，駕駛巡邏車沿著中正路、中山路、桂花巷及南庄外環道停車場找尋，終於在稍後尋獲走失的蕭翁，並帶他返所休息。

蕭姓老翁表示，自己的手機放在車上無法與家人聯繫，才徒步行走希望能找尋到家人，幸好遇到警方，家屬接獲警方順利協尋的消息後，趕緊到所內接回老翁平安返家，蕭翁及其家屬對於警方的積極協助及處理，表示萬分感謝。