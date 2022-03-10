韓國第20屆總統大選開票完成，由在野「國民力量黨」候選人尹錫悅當選，小他12歲、外型保養得當但爭議頗多的準第一夫人金建熙也成了大眾關注焦點。

英文「韓國前鋒日報」（Korea Herald）報導，49歲的金建熙今天清晨在尹錫悅得票率明顯占優勢時接受韓國媒體訪問。她說：「我將以自身微薄的能力，協助總統當選人完成人民賦予他的任務。」

她說：「我會努力幫助總統當選人，更加關注那些（生活在）社會黑暗角落、政府之手無法觸及的民眾。」

金建熙畢業於京畿大學美術系，之後攻讀藝術教育碩士，最終取得數位設計博士學位。她曾在大學擔任講師，於2007年成立策展公司Covana Contents，曾舉辦瑞士雕塑家傑克梅第（Alberto Giacometti）等多位知名藝術家展覽，在韓國策展業界相當知名。

尹錫悅參選後，金建熙過往的黑歷史也被翻出來放大檢視，例如被控涉嫌操縱股價，以及工作履歷造假等，爭議頗多，因此她在競選期間始終保持低調。

4日開放提前投票的第一天，金建熙獨自前往瑞草洞住家附近的投票所投票，之後就未再公開露面。她今天也沒有陪同尹錫悅前往黨部。

一名國民力量黨官員說：「金建熙並未現身替努力競選的第一線人員打氣。她未來可能只會出席作為第一夫人必須出席的官方活動。」

考量到金建熙公眾形象不佳，尹錫悅已承諾將取消總統辦公室專責處理第一夫人事務的團隊。

尹錫悅與金建熙於2012年結婚，當時金建熙40歲，尹錫悅52歲，先前皆無婚姻紀錄。兩人膝下並無子女，目前與4隻狗、3隻貓一起生活。（譯者：劉文瑜/核稿：戴雅真）1110310