考試院會今通過111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，定於今年7月15日至19日，全台13考區舉行，2項考試暫定需用名額共1642名。

考試院強調，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等事項，分別依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則等相關法規辦理，相關規定將載明於應考須知，各類科需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

考試院指出，這項考試分設台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等13考區舉行。

至於高等考試三級考試客家事務行政、公職護理師、公職諮商心理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師類科及普通考試客家事務行政類科第二試（口試），考試院表示，這幾項考試僅設台北考區。

考試院表示，高等考試三級考試設一般行政等89類科，暫定需用名額1138名，普通考試設一般行政等52類科，暫定需用名額504名，合計1642名。