台灣最強高中生對決的HBL，本屆總決賽3月12日（六）及3月13日（日）將於台北小巨蛋開賽，現場門票一票難求，中華電信為服務廣大球迷，將以奧運等級最高規格轉播，MOD或Hami Video運動館客戶，就可以在家或在外準時欣賞球賽，Hami Video客戶還有獨家VR和「4D全視角」可以使用。Hami Video獨家創新轉播的VR直播，客戶戴上VR觀賽就能如臨現場，「籃框視角」可近距離體驗球員跨步上籃與扣籃的動作，「場邊視角」可感受球隊休息區、球場上球員的速度感與對決的緊張氛圍。「4D全視角」在一線加油區架設24台高速攝影機，透過即時縫合畫面與5G高速傳輸，Hami Video客戶於運動館獨家收看決賽直播，動動手指就能自由旋轉角度、放大縮小畫面、重看禁區攻防精彩瞬間。隨著戰況發燒，HBL收視表現也在上個月準決賽來到高峰，能仁南山一戰，MOD最高收視率較去年提高24%以上，超越去年季軍賽，預期3月12日四強賽時，即會引爆第一波收視熱潮，3月13日冠軍賽更有機會挑戰去年最高收視。中華電信支持運動賽事不遺餘力，連續兩年投入HBL轉播贊助，除廣受喜愛的MOD，Hami Video也在去年東京奧運後成為國內賽事OTT平台領導品牌，不論是NBA、美國職棒、BWF羽球、歐冠足球等熱門職業賽事，或多視角、4D全視角、VR等獨家創新轉播服務，另外亦將轉播今年9月即將在杭州亞運與11月卡達世足等兩大國際賽事。