在消費意識高漲的時代，消費者對家電安裝服務品質和專業度的要求越來越高。聯強旗下通達智能運籌攜手合作家電百貨通路市佔第一的集雅社，由通達宅服把集雅社的專櫃家電質感與高規格到宅安裝服務帶進消費者住家，讓各大品牌智能家電的消費者能夠感受到細緻品質的到宅服務體驗。 通達智能運籌深耕台灣到宅服務市場，具備完整的倉儲物流網絡，搭配功能完善的服務平台，提供業主全方位的解決方案。通達智能運籌串聯服務流程資訊，提供業主端到顧客端服務流程所需的溝通訊息機制，例如網路預約、簡訊提醒、刷卡付費、以及雲端發票等，同時搭配滿意度評價並建構顧客關懷機制。

通達以差異化的細緻服務在業界建立起口碑，完善機制成為與集雅社的合作契機，能滿足家電通路的規模需求。

通達智能運籌總經理林憲群表示，此次攜手與集雅社合作，不僅讓通達在到宅服務市場再下一城，更相信通達團隊的支持亦能成為集雅社擴大市占規模的助力，創造合作雙贏。通達始終將「到宅服務」視為通路服務中最重要的「最後一哩路」， 在2021年突破100萬家戶的到宅里程碑，期望2022年再擴大服務版圖。通達整體流程高度數位化，兼顧營運服務與環境永續，從細節落實ESG環保理念，致力於提升到宅服務市場水平。

集雅社從影音商品起家，近年逐步擴展智慧家電等產品線，成為品項齊全且市佔第一的百貨家電通路商，提供消費性電子商品一站式購足的完整服務。

集雅社專櫃也為消費者提供一條龍的專業顧問規劃以及諮詢服務，當消費者需要購買家電用品時，只要把自身的需求告知店員，店員就會為其協助初步規劃與提供全面的建議。通達智能運籌將持續以高度標準化的服務帶給顧客高品質的到宅服務體驗，不僅要為品牌加值，更發揮供應鏈共好的漣漪效應。