前2月稅後獲利已率先破300億元的富邦人壽10日宣布，今年要招募6千位業務員，且立志要找全台2萬名的富邦人壽業務員及其保戶，一起在台中及台南種一萬棵樹，號稱是業績連結永續創新機制，最終要朝「亞洲一流金融機構」邁進。

富邦人壽今年並訂出四大「突圍破框」策略，即一是以精實業務組織與分級訓練，強化組織發展；二為推動保障與退休規劃商品，著眼未來超高齡社會；三是深耕ESG永續，作為帶動產業鏈和社會共好；五提升遠距服務及數位競爭力，聚焦客戶服務體驗，希望在競爭激烈的壽險市場中突圍。

壽險業目前登錄業務員人數最多是國泰人壽，有7萬人左右，第二名就是富邦人壽的4.1萬多人，第三名是南山人壽的近3.6萬名。

富邦人壽今年預計要再招募6千位業務員，且其強調2021年晉升業務主管的富壽業務人員中，30歲以下占近5成，即主打年輕人亦可晉升主管，過去富壽亦曾打出年輕人回鄉工作，甚至可以有自己的通訊處、在家鄉創業。

富壽今年是打出「福利牌」，強調在富邦成家立業，新手爸媽可以享有每胎10萬元的生育補助，小孩0到6歲時，每年1.5萬元的育兒補助，並有優於法定的產假。且會提供業務新兵培育輔導、智能數位工具配備及優渥員工福利，邀請年輕新血加入，開創自己的保險事業。在金管會強力推動及所有金融機構都響應ESG與綠色金融下，富壽今年亦表示為實踐綠色金融，期待全台超過460個通訊處、2萬名業務夥伴全力展現綠色影響力，富壽2021年關注河川保育與水資源議題，與荒野保護協會合作，展開連續三年川廢快篩調查行動，2022年響響應富邦金控「Run for Green」發揮永續影響力，首創「Work for Green」永續創新機制，以業績連結綠色永續目標，希望保險業務推動也能為環境盡心力。

即富壽希望攜手業務員和保戶，與慈心有機農業發展協會合作，目標種下超過1萬棵樹，以恢復自然生態為目標選擇植樹地點，包括台中福壽山農場和台南台江國家公園，藉由植樹造林守護水源地、保護海岸生態。