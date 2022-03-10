烏克蘭武裝部隊摧毀俄軍坦克

俄羅斯總統普丁下令侵略烏克蘭已兩周，如今所謂的「精準打擊」已失去準頭，而地面部隊艱苦地推進，還在設法佔領烏克蘭。

據CNN新聞網10日報導，就在俄軍發動攻擊前夕，部分美國官員預測，基輔在48—72小時內就會淪陷。然而，至今烏克蘭的黃藍國旗仍在建築上飄揚。原本各方推測，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會成為斬首行動下的冤魂，但他至今還在帶頭抵抗。

要是烏克蘭如普丁所說的，不是真正的國家，那它現在可能早就崩潰瓦解了。然而，據美國估計，縱使俄方派了15萬大軍在烏境，但最多只控制了約10% 的領土。

俄軍攻烏坦克慘況

熟知地勢的烏克蘭小型機動部隊削弱了俄羅斯車隊，主要從英美取得的反坦克武器讓冒著濃煙的俄軍坦克殘骸散落在境內各處。而土耳其製攻擊無人機也發揮了戰力。

在俄軍攻占的少數地區，甚至那些說俄語民眾占大多數的地區，數以百計民眾不斷辱罵茫然的俄軍。他們用堆積如山的輪胎來保衛家園，並塗去路標上的地名。當然，這並不意味烏克蘭人占了上風，他們打不贏遠比自己強大的俄軍，但至今證據顯示，從波蘭邊境流入的武器和其他援助，或許能幫他們讓普丁難以如願。

在政治上，1星期很長，而就改變全世界來說，俄烏交戰兩星期，簡直有如永恆。烏克蘭老舊的防空系統在攔截巡弋飛彈，還有俄羅斯戰機上，表現得比預期好。關鍵在於，俄軍最初設法攻占基輔南方和北方的橋頭堡，但卻失敗了。