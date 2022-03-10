位於新莊區晶冠廣場旁的興化市場建物老舊不敷使用，新北市府市場處引進民間資源，原地改建興化市場。新北市長侯友宜10日主持開工動土典禮表示，新複合型市場大樓為地上6層、地下3層，將引進醫療服務、公益設施，規畫139汽車位、50機車位，預計於2024年底完工。

侯友宜10日主持興化市場改建開工動土典禮，新北市議長蔣根煌、市議員黃林玲玲、何淑峰、蔡健棠也到場關心。

侯友宜表示，新莊興化市場借重民間資源及經營創意，活化公有土地，致詞間他向台下「宏鑫開發股份有限公司」董事長陳顯鑫喊話，近年缺工缺料，原訂預算為8.09億元肯定不夠，興化市場緊鄰新北產業園區、捷運站、新莊副都心及塭仔圳重畫區，提升預算絕對值得。

侯強調，建構現代化公有市場是他身為市場長大孩子的夢想，改建的市場一定要做到環境衛生、導入現代化科技等符合現代人需求，吸引年輕人願意走進市場，期盼在任期內可啟動5座市場改建、完成10座特色市場改造。

宏鑫開發董事長陳顯鑫則說，2020年10月與新北市府簽訂投資契約後，去年5月完成舊市場拆除作業，預計投入超過8億元，打造地下3層、地上6層樓新市場，繼續提供超級市場服務外，也將引入餐飲、零售及醫療服務設施，並回饋800平方公尺公益空間供民眾使用。

市議員議員何淑峰表示，800平方公尺回饋空間盼能引進公托設施，滿足周邊產業園區上班族需求；市議員蔡健棠則說，施工期間他特別要求車輛進出不要干擾民眾，市場完成後勢必吸引眾多民眾前往，務必規畫好充足停車位。

市場處表示，興化市場地下3層規畫139汽車位、50機車位，1至3樓及6樓為超級市場、醫療等附屬設施及公益回饋空間，4至5樓則為餐飲零售設施，預計2024年底完工。

市場處補充，市府持續盤點新北市公有市場改建及改造需求，目前推動的改建市場計畫包含新莊興化市場、板橋黃石市場、新莊第一市場、永和新生市場及金山第一市場共5座，其中黃石市場及興化市場已動工，其餘3座仍規畫中。

改造市場部分，已完成7座包含新店中央市場、淡水中正美食廣場、汐止秀豐市場、林口市場、中和枋寮市場、汐止觀光夜市、汐止金龍市場。鶯歌、樹林保安及三重中央3座市場預計今年底前完成改造；新闢市場部分，五股市場預計今年6月就可啟用，淡水竹圍市場目前招標中，八里龍形市場則預計2023年完工。