俄烏戰爭掃到貴金屬市場，倫敦鎳價連2個交易日飆漲250％，報價突破每噸10萬美元天價，導致「大陸鎳王」青山控股大量鎳期貨空頭慘遭軋空。財信傳媒董事長謝金河表示，10萬美元的妖鎳，都是期貨市場炒出來的；當一個勢頭使到盡頭，反轉訊號就會出現，也許這是股市轉折的重要訊號。

謝金河在臉書發文指出，金融市場緊繃到最極端，一定會出現一些作夢都不會想到的異常訊號。這兩天，中國鎳及不銹鋼生產商青山控股的20萬噸鎳期貨遭到國際礦業巨頭嘉能可軋空，因為無力交割，鎳價瞬間飆上一噸10萬美元，市場上的貴金屬價格也跟著飆漲。

最後是併入倫敦期貨交易所的港交所出面擺平，這筆交易退回原點，鎳價收盤是48063美元。

謝金河提到，這個驚鴻一瞥的天價，讓他想起2020年4月20日，也是出現在中國的原油寶風暴。這個由中國銀行推出的理財商品，因為客戶離場，未平倉操作失當，造成負油價，期油盤中出現負40.32美元價位，這個負油價也震驚全巿場。

他認為，石油在期貨對沖中沖出負油價，是我們一生中僅見。當時疫情從中國蔓延到歐美，飛機停飛、郵輪停駛，各國儲油槽灌滿，石油創下空前低價，股市持續下跌，台股最低跌到8523點。就在危機最具張力的一刻，油價、股價從谷底爬升，負油價出現形成一次好買點，台股單是指數就上漲一倍。

這次俄羅斯入侵烏克蘭，資金棄股債市，大炒原物料，從油價到軟硬商品，鎳價飆漲外，銅價到10860美元，鋁、鋅都過4000美元，錫價到48650美元，小麥、玉米、大豆都創新高。在拜登總統宣布限制俄羅斯石油出口後，俄羅斯官員揚言油價將衝上300美元。2007年末日博士麥嘉華也曾說出這個數字。

謝金河分析，其實石油需求沒有那麼緊俏，而是資金炒作造成的效應，10萬美元的妖鎳，和負40.32美元的油價，都是期貨市場炒出來的。他強調，「當一個勢頭使到盡頭，反轉訊號就會出現，也許這是股市轉折的重要訊號！」