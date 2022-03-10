俄烏戰火持續延燒，美國8日對俄羅斯宣布禁止進口俄羅斯石油，資深媒體評論員黃暐瀚分析，美國及英國雖然都採禁運措施，但是對高度仰賴俄羅斯能源供給的歐洲國家而言，絕非易事。面對禁運石油，美國像是蚊子叮，對歐盟各國算是斷手斷腳，就像拿刀插在自己腿上，跟插別人腿上，這種痛的感覺是完全不同。

美國總統拜登8日宣布，美國全面禁止進口俄羅斯的石油、天然氣和煤炭。英國首相強生也跟進宣布禁運俄羅斯石油。不過，其它歐洲國家卻未跟進。

黃暐瀚說，全世界3大石油生產國，最大是美國，第2大是沙烏地阿拉伯，第3大就是俄羅斯。但是從出口國來看，第1大是沙烏地阿拉伯，第2大是俄羅斯，俄羅斯1天輸出500萬桶原油，賣到中國大陸20%，賣到歐洲約60%，剩餘的20%賣到包括美國的世界各地。

黃暐瀚表示，俄羅斯靠賣油賺錢，美國總統拜登等於是打蛇打7寸，祭出禁運制裁讓俄羅斯沒油可賣，抓住俄羅斯的經濟命脈，方向看起來是正確，但是實際情況是，美國或許有本錢這麼做，但高度仰賴俄羅斯能源供給的歐洲國家，就不見得了。

俄國石油只占美國原油進口量3%，倚賴程度並不高，禁止進口影響有限。不過，在歐洲，以德國為例，30%石油仰賴俄國進口，且短期內無法找到替代來源，這個10倍的差距，就是為什麼至今美國宣布禁運石油只有英國跟進，而歐盟各國沒有跟進的主因。

換言之，禁運俄羅斯的石油對美國來講像蚊子叮，對歐盟各國來講算是斷手斷腳，這種痛的感覺是完全不一樣，在能源成本高漲之下，美國和歐洲未來幾個月的通膨率可能再度惡化，進一步拖累全球經濟，這時就成為一場比誰先倒下的石油戰爭。更完整的分析，敬請鎖定每週四晚上8點首播，品觀點YT頻道「暐瀚觀點」。